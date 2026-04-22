“Dal voto alla voce”: si inaugura la Fabbrica di Carta

Si inaugura nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 aprile, l’edizione numero XXVIII de La Fabbrica di Carta, la tradizionale rassegna letteraria in scena al centro culturale La Fabbrica di Villadossola. La manifestazione si apre alle 16.00 con l’inaugurazione ufficiale e i saluti istituzionali da parte delle autorità.
Alle 16.30 si entra nel vivo del programma con una conferenza dal titolo “La violenza economica” a cura della dottoressa Raffaela Valeri. Alle 18.00 la presentazione del libro “La felicità economica” di Maria Luisa Visione. Infine, alle 21.00 “Amami da morie - Anatomia di una relazione tossica”, conferenza-spettacolo con la nota criminologa Roberta Bruzzone, promossa da Replay Music Management. I biglietti sono in vendita sulla piattaforma TicketOne o alla biglietteria del teatro almeno mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo.