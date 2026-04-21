Nuova veste per La Fabbrica di Carta: domani l’inaugurazione

Sarà dedicata all’80° anniversario della Costituzione italiana l’edizione 2026 de La Fabbrica di Carta, l’immancabile rassegna letteraria in programma dal 22 al 25 aprile al centro culturale La Fabbrica di Villadossola. Un festival che, negli ultimi anni, ha cambiato volto e che quest’anno si rinnova ancora: il programma, che non prevede più la presenza di un salone dedicato all’editoria locale, sarà dedicato a incontri con gli autori, conferenze e approfondimenti che saranno accomunati dal tema scelto, “Dal voto alla voce”.

Quattro giorni e numerosi appuntamenti rivolti al pubblico e alle scuole, per offrire un momento di riflessione sul tema della Costituzione e non solo. La rassegna si inaugura domani, 22 aprile, alle 16.00 con i saluti istituzionali da parte delle autorità, seguiti alle 16.30 dalla conferenza "La violenza economica" a cura della dottoressa Raffaela Valeri.