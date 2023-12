La mostra "Il Gran Teatro della Luce" raggiunge i 10 mila visitatori

Raggiunti i 10.000 visitatori alla mostra “Il Gran Teatro della Luce. Tra Tiziano e Renoir” a cura di Antonio D’Amico e Federico Troletti e allestita al Museo Civico di Palazzo San Francesco di Domodossola.

La gioia dell’amministrazione comunale per questo importante traguardo è stata condivisa con la classe II B della Sms dell’Istituto comprensivo “Fogazzaro” di Baveno, in visita alla mostra e alle collezioni permanenti del museo, che ha ricevuto in dono un catalogo “Il Gran Teatro della Luce. Tra Tiziano e Renoir” a cura di Antonio D’Amico e Federico Troletti, edito da Sagep, contenente quattro saggi e le schede critiche delle opere esposte.

Dal 20 luglio scorso e fino al 7 gennaio 2024, tra le suggestive navate e gli affreschi del piano terreno di Palazzo San Francesco, sono esposte più di quaranta opere di artisti tra Cinquecento e Novecento, oltre a Tiziano e Renoir, Van Dyck, Mattia Preti, Pellizza da Volpedo, Giorgio De Chirico e molti nomi meno noti ma di grande valore. La mostra che ha come protagonista la luce, indagata in quanto fonte luminosa in grado di creare effetti scenici o rimandi simbolici, luce portatrice di valori religiosi, filosofici ed estetici, luce come “artificio” ed espressione della tecnologia di produzione dell’energia idroelettrica.

Un percorso estetico e sensoriale che, grazie anche all’illuminazione controllata e alle quinte sceniche, valorizza le connessioni tra le opere che sembrano dialogare tra loro attraverso il tempo e lo spazio e che ha incontrato grande apprezzamento da parte del pubblico.