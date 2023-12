Un nuovo ponte sul canale a Pallanzeno

‘’A Pallanzeno sono iniziati i lavori di completamento del servizio di videosorveglianza con la posa di telecamere contestuali nei punti più delicati del centro urbano.

L’ampliamento del servizio va nella direzione di creare un deterrente nei confronti dei malintenzionati, mettendo così più in sicurezza gli abitanti di Pallanzeno. L’intervento è stato finanziato in parte con il contributo del Ministero dell’Interno e in parte con fondi comunali’’. Chi parla è il sindaco del paese Giampaolo Blardone che conferma la posa di ulteriori punti di sorveglianza nelle vie pallanzenesi.

‘’A giorni – aggiunge - inizieranno anche i lavori relativi alla pulizia e sistemazione idrogeologica di tutti i rii e rogge di scolo per un importo di 42.250 euro per intero con fondi Ato. Oltre a questi interventi, Enel ha comunicato che con l’inizio del prossimo mese cominceranno i lavori per la demolizione e ricostruzione del ponte che porta agli impianti sportivi e all’area agricola. Il nuovo ponte avrà una larghezza di 5 metri, più un marciapiede di un metro e mezzo per i pedoni. E una portata adeguata anche al passaggio di mezzi pesanti. Voglio ringraziare tutti quelli che con la loro disponibilità hanno permesso la realizzazione di dette opere; un grazie va certamente ad Enel che ha sempre rispettato nei tempi e nei modi gli impegni presi’’.