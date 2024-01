Il sindacato dei Vigili del fuoco plaude per il rientro a Domo dell'autoscala

E’ rientrata in sede a Domodossola in questi giorni l’autoscala in dotazione al distaccamento dei Vigili del Fuoco . Il mezzo, già da alcuni giorni sul territorio provinciale , risultava fermo a causa di alcuni problemi burocratici , dovuti ad una serie di collaudi obbligatori previsti per questa tipologia di automezzo.

Come rappresentanti sindacali desideriamo ringraziare pubblicamente l’europarlamentare Alessandro Panza, che senza esitazione e’ stato fin da subito molto attivo e dopo il suo incontro con i vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e con il sottosegretario del ministero dell’Interno On. Nicola Molteni ha permesso il rientro del mezzo in sede, quindi le polemiche e gli articoli apparsi su alcune testate della provincia nei mesi scorsi ci paiono quantomeno fuori luogo e di mero attacco , aggravati dal fatto di non conoscere il reale stato dei fatti.

Siamo grati all’On. Panza per il suo costante e concreto per la nostra comunità. Nonostante il rientro del mezzo, persistono ancora alcune problematiche che abbiamo già sollevato ai vertici politici locali e restiamo fiduciosi nella collaborazione per trovare soluzioni a lungo termine. Ringraziamo inoltre il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, fin da subito anche lui attento alle nostre segnalazioni e in generale a tutti coloro che sostengono i nostri sforzi per una risoluzione definitiva di queste delicate situazioni.

Il Segretario Provinciale Verbano Cusio Ossola CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Alberto Antoniazzi