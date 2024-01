Quattro mesi di stage a Barcellona con Eurodesk Vco

Eurodesk Provincia del Vco, nell’ambito delle sue attività di promozione delle opportunità di mobilità formativa per i giovani, organizza per martedì 16 gennaio un incontro di presentazione del progetto “Power Up”, a titolarità della cooperativa sociale Vedogiovane, beneficiaria di un finanziamento europeo Alma (attuato nell’ambito dell’iniziativa Esf+ e Si+). Appuntamento alle ore 16.30 Provincia del Vco Eurodesk, in Viale dell'Industria 25, a Verbania.

Il progetto Power Up, sviluppato in partenariato con la cooperativa spagnola Nexes, ha l’obiettivo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei giovani migliorando le loro competenze, conoscenze ed esperienze ed offrendo loro l'opportunità di stabilire nuovi contatti a livello europeo grazie a un’esperienza di stage di quattro mesi a Barcellona.

In particolare, il progetto entrerà nel vivo nel corso del 2024 e i beneficiari saranno venti giovani dai 18 ai 25 anni che non studiano e non lavorano. L’esperienza sarà arricchente dal punto di vista professionale e personale e si pone l’obiettivo di fungere da volano per l’inserimento degli stessi nel mondo del lavoro una volta tornati in Italia. Inoltre, le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno coperte da fondi UE fino a un massimale.

Il percorso si articolerà in tre fasi: la prima fase, che si svolgerà a Verbania, sarà preparatoria.

I ragazzi inizieranno a conoscersi tra loro in vari incontri (con anche un’esperienza residenziale) e seguiranno una giornata di formazione in cui verranno fornite tutte le informazioni utili.

Inoltre, si cercherà di scandagliare le attitudini, le preferenze e le passioni di ogni singola persona in modo da offrire a ciascuno di loro il contesto lavorativo più adatto una volta arrivati in Spagna.

La seconda fase, quella principale, vedrà i giovani impegnati e immersi per un periodo di quattro mesi in una mobilità transnazionale a Barcellona, dove vivranno un’esperienza di vita e lavorativa a tutto tondo.

I ragazzi, in base alle loro preferenze, verranno divisi in due gruppi: il primo partirà ad aprile e tornerà a luglio, il secondo partirà invece a settembre per tornare a dicembre.

La terza fase, infine, è quella del rientro in Italia, dove i giovani verranno seguiti e sostenuti al fine di inserirli direttamente nel mondo lavorativo o in un corso di formazione.