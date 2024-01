La biblioteca di Piedimulera chiude per lavori

Chiude per quindici giorni al pubblico la biblioteca di Piedimulera: si sono infatti verificate problematiche al sottofondo del pavimento che non sarebbero legate a semplici infiltrazioni di acqua: "Tali problematiche - spiega il sindaco Alessandro Lana - richiedono dei lavori più importanti per arrivare ad una soluzione strutturale ed è per questo che saranno richiesti diversi giorni affinché le maestranze mettano mano al danno. Nella sfortuna, siamo contenti che il pavimento non si sia rotto e verrà interamente recuperato, a dimostrazione che il materiale posato è di ottima qualità".

La biblioteca riaprirà dunque al pubblico non appena gli interventi saranno ultimati.