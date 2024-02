Domenica 11 febbraio si celebra la 32ª Giornata Mondiale del Malato. Per l’occasione, al Sacro Monte Calvario i padri Rosminiani invitano i fedeli alla recita del Rosario, alle 15.45 ai piedi della Grotta di Lourdes; seguirà alle 16.30 la messa in santuario. La riproduzione della grotta al Sacro Monte fu costruita nel 1908, in occasione del 50° delle apparizioni della Madonna di Lourdes.