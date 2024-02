Flash mob nel centro di Domo per dire stop a tutte le guerre FOTO

Due anni fa esatti iniziava la drammatica guerra in Ucraina con l'invasione dell'esercito russo. E proprio la giornata del 24 febbraio è stata scelta da “Europe for Peace”, “Coalizione Assisi Pace Giustizia” e “Rete Italiana Pace e Disarmo” per un flash mob nel centro domese. Tra i partecipanti anche Cgil, Acli e Anpi, ma anche alcuni partiti e diversi cittadini. Il flash mob si è svolto di fronte al municipio domese, in piazza stazione, in piazza Mercato e in Largo Madonna della Neve. Il messaggio lanciato dai partecipanti è stato 'Cessate il Fuoco!' in tutte le guerre, in particolare in Ucraina e Palestina, ma non solo.