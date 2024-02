Le telecamere di Sky a Domobianca365, protagonista di Icarus Ultra Winter Experience

Sky arriva a Domobianca365. La stazione sciistica di Domodossola troverà infatti spazio nella nuova puntata di Icarus Ultra Winter Experience, un magazine di avventure, sfide, storie, imprese, curiosità dal mondo degli sport outdoor. La trasmissione ca in onda lunedì 26 febbraio alle 18.30 su Sky Sport Arena; in seguito un’intera settimana di repliche, sempre sullo stesso canale, fino a domenica 3 marzo. Inoltre, il programma sarà visibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e, domenica 3 marzo alle 9.00, in chiaro su Cielo.

Insieme al conduttore - ed ex ciclista professionista - Patrick Martini, Federico Sciagata, direttore di Domobianca365, il suo team e le maestre della scuola sci, hanno percorso in lungo e il largo le piste innevate della stazione sciistica ossolana per mostrare le bellezze e la qualità del comprensorio, i sistemi di sicurezza delle piste e il lavoro di preparazione che ogni sera dopo la chiusura degli impianti viene realizzato dagli addetti a bordo dei “gatti delle nevi”.

La puntata racconta le emozioni dello sci notturno, presenta i dettagli dell'offerta di ricettività e gastronomica di Baita Motti e dei punti ristoro della stazione turistica e apre una finestra sulla stagione estiva e le attività legate al mondo bike.

Le riprese sono state effettuate dopo l'ultima nevicata che ha imbiancato la cima del Moncucco, per offrire uno spettacolare colpo d'occhio sulle vette alpine che circondano Domobianca365. Un’importante promozione per la località sciistica di Domodossola, che vuole presentare il suo comprensorio, i servizi per le famiglie, le possibilità di avviare allo sci le bambine e i bambini in piena sicurezza, sotto la guida dei maestri della scuola sci.

Il format di Icarus Ultra è nato 18 anni fa, pensato per gli sportivi appassionati di montagna, outdoor e sci. In ogni episodio sono mostrate le esperienze sulla neve in diverse località dell’arco alpino, italiane e straniere in un dialogo tra sport, natura e turismo attivo, dove il fascino delle montagne fa da cornice alla narrazione.

Domobianca365 si conferma, anche in termini di comunicazione, come località principale del nord Piemonte. Da quest’anno è stata inserita, unica stazione piemontese, nell’iniziativa i Treni della Neve, promossa da Trenord, che consente di sciare sulle piste di Domobianca365 dopo esservi comodamente arrivati in treno e con un passaggio in navetta dalla stazione FS di Domodossola. Un’iniziativa che ha riscosso immediatamente un grandissimo successo con tutti i posti sold out in ogni weekend di apertura della vendita dei ticket.