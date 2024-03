Si lavora per riaprire gli impianti sciistici

E' tornato il sole sulla Val d'Ossola e le immagini che arrivano dalle nostre montagne sono di una bellezza unica: tutto bianco, distese di neve immacolata, soffice e delicata, che hanno regalato un paesaggio pienamente invernale e del tutto inaspettato. Immagini che ieri hanno fatto il giro del web e anche dei tg nazionali: Macugnaga è stata protagonista di servizi Mediaset, l'immagine della neve che lambisce la seggiovia a Domobianca è rimbalzata su siti web dedicati alla montagna e non solo, insomma la Val d'Ossola sta facendo sognare gli appasionati di sci e ciaspole.



Ma non è ancora il momento di salire in montagna e dedicarsi allo sci o alle escursioni sulla neve: le abbondanti nevicate hanno infatti portato un marcato pericolo valanghe, tant'è che il bollettino emesso da Arpa Piemonte indica un pericolo marcato forte su tutto la Val d'Ossola in quanto il manto nevoso è debolmente consolidato sui pendii ripidi. Per questo motivo rimangono ancora chiuse sino a revoca la strada Goglio-Devero e quella per Riale in località Canza. Il Devero riaprirà questa sera, mentre l'alta Val Formazza risultano dunque in questo momento ancora irraggiungibili.



Le stazioni sciistiche della Val d'Ossola oggi sono ancora chiuse e gli impiantisti stanno provvedendo a preparare le piste per la riapertura.



A Domobianca gli accumuli di neve sono fino a due metri e anche oltre, e gli impianti riapriranno martedì.



Anche alla Piana Vigezzo sono oltre due i metri di neve sulle piste e la riapertura è prevista per giovedì 7 marzo.



Al Devero si tornerà a sciare il prossimo week end, il 9 e 10 marzo.



A Macugnaga infine si dovrebbe tornare a sciare al Moro e al Belvedere nei prossimi giorni.