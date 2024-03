Presentato a Crodo il progetto RurACT per valorizzare le filiere locali nel Parco Veglia Devero e in Antrona

Un progetto per promuovere e rafforzare le micro filiere locali e le tradizioni rurali, valorizzando il patrimonio culturale intangibile mediante azioni condivise tra imprese agricole e comunità, oltre a importanti strategie di marketing territoriale. Ars.Uni.Vco ha presentato nei giorni scorsi a Crodo, presso il Centro Visite, RurACT - Azioni condivise tra imprese Agricole, Comunità e Territorio.

"Un progetto importante che ci vede coinvolti in prima linea come capofila insieme ai preziosi partner tra cui Ente di gestione Aree Protette dell’Ossola, Università di Milano – Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali DIVAS, Associazione Fondiaria TERRAVIVA e Società Cooperativa Sociale Onlus Il Sogno - dicono da Ars.Uni.Vco - Il progetto vede anche il sostegno di Fondazione Cariplo e il supporto di Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi (Alpine Convention), Provincia del Verbano Cusio Ossola, Unione Montana Alta Ossola, Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola, Consorzio Miglioramento Alpe Veglia, Consorzio Tutela Alpe Crampiolo, Comune di Villadossola, Comune di Antrona Schieranco, Comune di Borgomezzavalle, Consorzio Link Coop Soc, APAO Associazione Produttori Agricoli Ossolani".

RurACT dunque ha come obiettivo la valorizzazione e la promozione delle piccole imprese locali e l'area interessata dalle azioni di progetto coincide con il territorio dei Parchi Veglia Devero e Valle Antrona. Come l’Ossola tutta, si tratta di contesti territoriali che vedono una forte predominanza dell’elemento naturale, attorno al quale si è costruita, per ogni ambito montano che si snoda dalla Valle del Toce, una coscienza collettiva fortemente identitaria e plasmata intorno agli usi delle risorse naturali presenti.

Le azioni del progetto, relativamente all'del Parco Veglia Devero, prevedono un’accurata e moderna pianificazione pastorale, la valutazione dell’impatto sulla gestione dei pascoli della recente presenza di predatori come ad esempio il lupo, un aumento di consapevolezza e crescita professionale da parte delle aziende locali meno strutturate, nonché a una più razionale e condivisa gestione delle risorse pascolive e infrastrutturali soprattutto nell’area dell’Alpe Veglia. Inoltre, l'area sarà candidata al “Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici”.

Nell'area della Valle Antrona invece nell’ambito del progetto RurACT in quest’area si agirà per dare ulteriore impulso al recupero e alla coltivazione delle superfici terrazzate. Sarà sviluppata la coltivazione di mele di varietà locali, principalmente destinate alla produzione di succo e implementata la filiera di produzione di succo di mela che porterà a un maggiore impatto commerciale del prodotto e all'impiego di personale nelle attività di micro-filiera.