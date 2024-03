Domodossola piange la scomparsa di Mina Betlamini, storica titolare del bar Laura

La città di Domodossola piange Gelsomina Betlamini, conosciuta come Mina, scomparsa all’età di 89 anni. Una vera e propria personalità in città, dove da anni era un punto di riferimento con il suo bar Laura, in piazza della Luna. Un’attività che Mina gestiva dal 1966 quando, con il marito Vito Darioli, aveva rilevato quello che in passato era stato il Caffè della Luna (è stato proprio quest’ultimo a dare il nome della piazza, da sempre nota ai domesi come piazza della Luna ma mai ufficialmente denominata così. Oggi è infatti intitolata ai Caduti del secondo Risorgimento).

Mina Betlamini era nata a Coimo, in Valle Vigezzo, e ha trascorso una vita dietro il bancone del suo amatissimo bar Laura, grazie al quale si è fatta conoscere in tutta la città grazie alla sua gentilezza e professionalità. Nel 2000 aveva venduto l’attività, che conserva però ancora oggi il nome Laura. Quest’ultimo è il nome di una delle figlie di Mina, insieme a Mariangela, Alessandra e Adriano.

Il rosario è in programma per oggi, venerdì 15 marzo, alle 17.30 in Collegiata; il funerale, invece, alle 9.00 di domani, 16 marzo.