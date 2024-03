"Quelle come me": grazie all'iniziativa di Spi Cgil donati 500 euro per il fondo tutela donne e minori

Il 7 marzo si è tenuto, nella Cappella Mellerio di Domodossola, il primo della serie di eventi organizzati da Cgil, Auser, Coordinamento Donne SPI Cgil, l'Anpi e il Centro Antiviolenza del Vco per per riflettere e, soprattutto, educare al rispetto e fermare la discriminazione di genere. Li propongono. La prima iniziativa, uno spettacolo teatrale intitolato “Quelle come me”, dedicato alla poetessa Alda Merini, ha permesso di raccogliere un totale di 500 euro di donazioni, che sono state devolute alla Fondazione Comunitaria del Vco per il progetto Fondo tutela donne e minori.