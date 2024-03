Successo per la "Serata dello Sport" alla Prateria: raccolti 8900 euro

La comunità della Prateria di Domodossola celebra il successo della recente cena benefica "Serata dello Sport", tenutasi giovedì 22 febbraio, che ha generato un sostegno significativo per un progetto ambizioso volto a migliorare l'accoglienza delle persone con disabilità nel territorio dei tre laghi e monti circostanti. L'evento, reso possibile grazie al coinvolgimento essenziale di numerose persone e organizzazioni, ha raccolto un totale di 8.900 euro, destinati all'acquisto della quarta mobile home per l'accoglienza di persone con disabilità in vacanza, insieme ai propri tutors e persone normodotate, da sistemare all'interno del Lions Village, proprio in Prateria.

Tra i contributi più significativi, spiccano quelli della lotteria, che ha generato 2.100 euro, Kenzio Bellotti con 2.500 euro, Marisa Zariani con 1.500 euro e l'ASD 2mila8 Volley con 1.000 euro. Inoltre, l'asta benefica ha visto generose donazioni da parte di diversi partecipanti, a partire da quelle di 500 euro da parte di Zariani e 200 euro di Guarducci.

Il successo dell'evento è stato reso possibile non solo grazie alle donazioni finanziarie, ma anche al sostegno tangibile della comunità. I ringraziamenti vanno agli Chef dell'Allegra Brigata 9 settembre, guidati da Andrea Cane, per il loro contributo culinario, nonché ai club Lions, Panathlon e Soroptimist per aver partecipato numerosi alla cena. Un ringraziamento speciale va a Daniele Piovera, che ha facilitato la presenza di importanti testimonial come Mark Iuliano, Alessandro Ossola, Alessandro Budel e Gianluca Di Marzio, contribuendo a rendere l'evento ancora più memorabile.

Visto l'ambizioso obiettivo di raccolta, l'asta benefica della tuta e delle magliette sportive autografate rimane aperta e gli interessati possono fare le loro donazioni. Maggiori info sono sul sito web ufficiale di Prateria (www.prateria.it). Si auspica che la generosità e il sostegno della comunità possano continuare a produrre ulteriori donazioni per sostenere questo importante progetto sociale.

Infine, oltre al risultato economico, è importante sottolineare il valore dell'unione e della collaborazione per realizzare progetti di cui può beneficiare l'intera comunità. La partecipazione di tutti ha dimostrato quanto sia prezioso il lavoro comune per promuovere il benessere sociale, l’integrazione dei ragazzi diversamente abili e migliorare i servizi sul territorio. Con gratitudine e amicizia, l'intera comunità di Prateria ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al successo della "Serata dello Sport" e invita a continuare a sostenerne i progetti futuri.