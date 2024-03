Domenica delle Palme, folla di fedeli per la processione e la benedizione dell'ulivo FOTO

Molti i fedeli che questa mattina hanno partecipato alla processione e alla messa della Domenica delle Palme a Domodossola. Dopo la benedizione degli ulivi davanti alla chiesa della Madonna della Neve è partito il corteo accompagnato dal parroco don Vincenzo Barone e dai suoi collaboratori don Giacomo Bovio e don Alessandro Maffioli, con in testa i bambini con le loro catechiste. Lungo il corteo sono state recitate preghiere ed eseguiti dei canti.

La folla di fedeli, con i rami d'ulivo benedetto in mano, ha attraversato la via Rosmini e la piazza mercato per giungere alla Collegiata, dove si è svolta la messa presieduta dal parroco don Vincenzo Barone.

“Siamo entrati nella Settimana Santa. Per noi cristiani è centrale in modo particolare il triduo del Giovedì Santo, Venerdì Santo e Sabato Santo – ha detto il parroco don Vincenzo Barone - Noi ci concentriamo sul Natale che è importante Dio, si fa uomo entra nella storia degli uomini, ma è con la Pasqua che capiamo la grandezza dell'amore di Dio. Non perdiamo di celebrare il triduo pasquale”.

Al termine della messa il parroco ha ricordato la coppia di domesi Roberto Quaglieri e Armandina Lunghi, morti ieri in un incidente stradale, e ha invitato i fedeli alla recita dell'eterno riposo e a pregare per i figli. “Conosciamo i ragazzi”, ha aggiunto il parroco. La messa è stata animata dalla corale parrocchiale e da Danilo Prina; al corteo hanno preso parte le donne in costume di Domodossola, il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi con il consigliere Alberto Virgili.