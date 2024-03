Conto alla rovescia per la VillAvis Race

Conto alla rovescia per la prima edizione di VillAvis Race, il trail da 18 e 11 chilometri che si snoderà tra Villadossola e Pallanzeno, manifestazione podistica, prima prova dell’Avis Cup 2024 e valida per il Campionato provinciale trail Fidal Vco individuale e a squadre. La gara è in programma il 7 aprile.

La presentazione della manifestazione sportiva ieri sera in sala consiliare a Villadossola, presenti i responsabili dell’Atletica Avis Ossolana, esponenti di alcune associazioni che daranno una mano all’organizzazione, il sindaco Bruno Toscani e l’assessore Maurizio Gianola. Il ricavato andrà all’associazione Ugi Amici dell’Ossola, che ha sede proprio a Villadossola, per la quale era presente il fondatore Damiano Bassi, che ha ricordato il progetto nel quale l’associazione è impegnata: la realizzazione di una stanza riabilitativa per i bambini ammalati di tumore.

I promotori della competizione hanno illustrato i due tracciati del percorso, che come detto è di 18 e 11 chilometri, il secondo non competitivo. Percorso che partendo da piazza della Repubblica si snoderà attraverso Villa per poi costeggiare il fiume Toce sino a Pallanzeno e rientro a Villadossola dov’è fissato il traguardo. Oltre che valido per il campionato provinciale, l’evento è anche prima prova del Circuito Avis Cup, che poggia su quattro competizioni. Un tracciato pianeggiante, con un dislivello di 40 metri e due punti di ristoro.

La giornata prevede anche la distribuzione di polenta in piazza della Repubblica a Villadossola. Gli sportivi possono trovare informazioni sul sito: www.traildelcalvario.com che raggruppa le competizioni organizzata dall'Atletica Avis Ossolana.