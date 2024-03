Coldiretti: "Uova e carne restano alla base delle tradizioni pasquali piemontesi"

Secondo Coldiretti Piemonte, le uova sono le vere regine della Pasqua, spinte anche dagli ultimi studi che le riconoscono come un alimento sano, equilibrato e "taglia grassi". Un uovo medio contiene solo 78Kcal, ma il suo contenuto proteico elevato è pari a 6,5 grammi, ovvero il 13% del fabbisogno giornaliero di un adulto. Le uova si qualificano inoltre come fonte di Vitamina A e B12. Come non manca la carne ovicaprina cucinata in vari modi: dall'agnello al forno al capretto alla brace, fino al cosciotto di agnello con le castagne e allo spezzatino di pecora. In Piemonte la filiera ovina conta 122 mila capi per oltre 2 mila aziende, quella caprina più di 67 mila capi e oltre 3 mila aziende.

In Piemonte ad andare per la maggiore è anche il Salame del Papa, un goloso salame di cioccolato, tipico soprattutto della zona di Alessandria e delle Langhe, viene consumato nel periodo quaresimale e pasquale. Secondo una curiosa leggenda, infatti, nei secoli passati, durante la Quaresima, il consumo di dolci era proibito, così i cuochi inventarono questo singolare salame per soddisfare comunque il desiderio di dolcezza della propria clientela. L'impasto va preparato lavorando il burro morbido con zucchero a velo e poi aggiungendo cacao, uova, biscotti secchi sbriciolati, nocciole Piemonte Igp e rhum. Dopo avergli dato la forma di un salame, va fatto riposare in frigorifero per almeno mezza giornata e poi può essere gustato. Non mancano però anche i Tirà, biscotti tipici di Crescentino, in provincia di Vercelli, rustici, simili a minuscole pagnottelle che i bambini intingono volentieri nel latte ed i grandi in un vino liquoroso. Un tempo le donne li preparavano nelle proprie cucine per poi portarli a cuocere nei forni comuni.

“Continua ad esserci una tendenza alla cucina della tradizione pasquale o in agriturismo o direttamente a casa per chi sceglie di mettersi ai fornelli anche per abbattere i costi spinti alle stelle dal caro prezzi – affermano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale -. -. Dalla carne alle uova, il consiglio è di scegliere i punti vendita aziendali e i mercati di Campagna Amica in Piemonte per portare in tavola solo cibo genuino, fresco e di sicura provenienza. Le uova Made in Piemonte, oltretutto, godono di un sistema di etichettatura all’avanguardia: tramite la stampigliatura sul guscio, sono state tra i primi alimenti ad avere la tracciabilità grazie al sistema che consente di risalire, ad esempio, al tipo di allevamento (0 per biologico, 1 all'aperto, 2 a terra, 3 nelle gabbie) e allo Stato in cui sono state deposte (es. IT). Un metodo che dà ulteriore garanzia ai consumatori che cercano sempre di più la tracciabilità di ciò che acquistano e portano in tavola".