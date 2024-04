Primo condominio cardioprotetto a Domodossola con un moderno defibrillatore

A Domodossola il condominio Cavallotti in via Vigorelli 22 diventa il primo condominio carodioprotetto. La famiglia di Gianfranco Scarafile, prematuramente mancato lo scorso anno, ha infatti deciso di donare, in collaborazione con Salvatore Ranieri Cantante della Solidarietà, un defibrillatore semiautomatico di ultima generazione.



"Grazie a questa donazione - dicono la moglie Concetta Mignone, il figlio Nicolò Scarafile e Giorgia - vorremmo diventare un esempio per molte persone a formarsi e informarsi sull'uso del defibrillatore perché a tutti potrebbe capitare di intervenire". Il Dae è stato acquistato dalla famiglia di Gianfranco con il contributo di parenti, amici e in collaborazione con Il Cantante della Solidarietà Salvatore Ranieri che è un caro amico di famiglia: "La famiglia Scarafile ha così creato il primo Condominio Cardioprotetto - dice il Cantante della Solidarietà - in ricordo del solare e amatissimo marito, papà, figlio, fratello, cognato, amico e collega Gianfranco Scarafile, mancato improvvisamente la mattina del 18 luglio 2023 lasciando un vuoto incolmabile".



Il Dae potrà essere usato da chiunque, anche senza specifica formazione vista la semplicità d'utilizzo, in caso di arresto cardiaco e consentirà di aiutare a salvare vite umane.