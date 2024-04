A Santa Maria Maggiore la prima mostra provinciale della Razza Bruna originale

Sarà il Centro del Fondo di Santa Maria Maggiore a ospitare, domenica 5 maggio, la prima mostra provinciale della Razza Bruna originale, organizzata dall'associazione agricoltori e allevatori della Vigezzo.

Razza bruna originale perché è la razza che sta vivendo un momento di riscoperta, grazie al fatto che meglio si adatta ai nostri pascoli: "La bruna originale è il ceppo storico che veniva allevato in Ossola ma non solo - spiega Ettore Besana, presidente dell'Associazione Agricoltori Allevatori Valle Vigezzo - dopo gli anni Quaranta gli americani hanno selezionato questa razza, modificandola tramite l'alimentazione per avere capi più grandi e che producessero più latte. La razza modificata, la Brown Swisse, è quella che ha preso più piede ma nelle nostre zone sono rimasti molti allevamenti con il ceppo originale, che ben si adattano ai nostri pascoli e che li possono preservare". Da qui l'idea di organizzare una prima edizione dell'esposizione che vedrà sfilare una cinquantina di capi, tra i quali saranno premiati i migliori.

La manifestazione prenderà il via alle 10.00 con la valutazione dei soggetti in mostra da parte del giudice incaricato dall'Associazione di Razza. Alle 10.30 la sfilata dei soggetti e alle 11.00 è in programma la degustazione dei formaggi della Latteria Vigezzina. Alle 14.00, poi, il proseguimento della sfilata e la premiazione delle campionesse.