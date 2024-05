Quella di sabato 1° giugno è una giornata speciale per i bambini e per tutti gli appassionati di Harry Potter: grazie alla compagnia “Malastrana eventi senza tempo”, il castello di Vogogna si trasforma nella scuola di magia di Hogwarts.

Tra le mura dell’antico castello si svolgono infatti lezioni di magia e stregoneria, pozioni, incantesimi e molto altro, alla presenza dei famosi professori di Hogwarts. L’attività, dedicata in particolare ai bambini, ha una durata di circa un’ora e mezza e si svolge tra il castello e le vie del borgo medievale di Vogogna; l’inizio delle attività è in programma per le 10.00, le 11.30, le 14.30 o le 16.00. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3517578688.