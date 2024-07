Morte sul lavoro a Meina, Cgil: "Ennesima vita spezzata, la situazione è preoccupante"

Dopo la morte di Carlo Maletta, geometra di Mantello che nella giornata di ieri è rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Meina, interviene il sindacato Fillea Cgil.

“Non ci sono più parole soltanto rabbia e preoccupazione!”, si legge all’inizio della nota. “Ennesimo incidente mortale sul lavoro e, ancora una volta, a perdere la vita è un operaio di un cantiere ferroviario. Nella mattina di martedì 2 luglio, a Meina, Carlo Maletta è morto lavorando, schiacciato da un macchinario”.

“L’ennesima vita spezzata nel settore della manutenzione nei cantieri ferroviari provoca rabbia e dolore – commenta Massimo Cogliandro, segretario generale della Fillea Cgil Piemonte - perché la situazione che si registra in questo campo è preoccupante. A distanza di quasi un anno dall'incidente mortale di Brandizzo, nulla è cambiato. Nonostante i proclami della politica - spesso disattesi - si continua a morire. La direzione assunta dal Governo, rispetto ai subappalti a cascata, previsti dal nuovo codice degli appalti pubblici, non fa che aumentare gli elementi di preoccupazione. Come Fillea Cgil continuiamo a ritenere centrali alcuni temi oggi completamente ignorati come, ad esempio, la mancanza di responsabilità in solido dei committenti nei casi di morti sul lavoro, la corretta applicazione contrattuale e la formazione dei lavoratori. Anche per questo – conclude Cogliandro - abbiamo organizzato l’iniziativa del 5 luglio a Vercelli, alla presenza di Maurizio Landini, per spiegare le nostre proposte e dare avvio ad una grande vertenza nazionale, rivolta ai lavoratori delle manutenzioni edili e ferroviarie”.