Tre incontri su regionalismo, premierato e giustizia

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale presenta un ciclo di tre incontri dedicati alle riforme istituzionali, con un focus su Regionalismo, Premierato e Giustizia. Questi incontri, che si terranno nelle sedi di Verbania, Novara e Vercelli, offrono un'opportunità unica per approfondire temi cruciali per il futuro del nostro Paese.

Il primo appuntamento si svolgerà a Verbania il 15 luglio in Corso Europa 27 e sarà incentrato sul Regionalismo. Il secondo incontro si terrà a Novara il 22 luglio in Via San Francesco d’Assisi 5/d, dove si discuterà del Premierato. Il ciclo si concluderà a Vercelli il 23 luglio in Corso Magenta 40, con un evento dedicato alla Giustizia. Tutti gli incontri inizieranno alle 12:30.

Relatore di questi eventi sarà Massimo Cavino, costituzionalista e docente di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università del Piemonte Orientale. Il professor Cavino guiderà i partecipanti attraverso le complessità delle riforme istituzionali, offrendo una visione approfondita delle loro implicazioni e delle opportunità che ne derivano.Gli incontri sono aperti al pubblico e gratuiti, ma è necessaria la registrazione sul sito www.artigiani.it per partecipare. Gli eventi saranno disponibili sia in presenza che online, rendendoli accessibili a un ampio pubblico. Non perdete questa occasione di arricchire la vostra conoscenza e comprendere meglio le trasformazioni istituzionali in atto nel nostro Paese.