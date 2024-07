A Crodo si celebra Santa Lupercilla

Con i vespri solenni e la processione per il paese con la reliquia, si è aperta mercoledì la festa di Santa Lupercilla a Crodo.

Il programma entra nel vivo giovedì 11 luglio con alle 21.00 il concerto della classe di trombone dei Conservatorio di Novara e Bergamo, diretti dai maestri Corrado Colliard ed Ermes Giussani. Solista maestro Antonello Mazzucco, trombone Basso dell’Orchestra Sinfonica Rai.

Ancora musica venerdì 12 luglio al Foro Boario alle 21.00 con il concerto del Corpo Musicale S. Cecilia di Crodo e a seguire ancora musica in compagnia con la Banda.

Sabato 13 luglio spazio all'enogastronomia con "Degusta, cammina e canta". Si tratta della quinta edizione del Giro degli Oratori: partenza alle 9.00 dall'oratorio San Giovanni e arrivo alle 13.00 in piazza don Paggi, zona della festa. La camminata ha un costo di 20 euro, degustazioni e pranzo incluso, 10 euro per bambini dai 6 ai 10 anni e gratis per i più piccoli. Il giro intero è di circa 6 km e le prenotazioni si ricevono entro venerdì 12 luglio a Paolo 3287448970.

Nel pomeriggio, dalle 13.00 alle 16.00 presso I’area festa e dintorni, a cura dall'associazione Auto Moto Storiche Valdossola, vi sarà l'esposizione dei mezzi. Dalle 18.00, poi, apertura della festa con aperitivo e cena e, alle 21.00, la serata anni 80/90/2000 con la Escape Band.

Domenica 14 luglio sarà celebrata alle 10.30 la messa solenne preceduta dall'intrattenimento del Corpo Musicale S. Cecilia. Saranno festeggiate le ricorrenze degli anniversari di matrimonio e ricordato il venticinquesimo di ordinazione sacerdotale di don Davide. Alle 12.00 apertura della festa con pranzo a base di carne alla griglia, panini con salamella e polenta e dalle 15.00 truccabimbi, giochi e attività per bambini e ragazzi. Ci sarà anche un torneo di carte per tutti a cura dell'associazione "Uno sguardo...un aiuto" e quello calciobalilla a coppie per tutti. La sera si ballerà con la Arcobaleno Band.