Aspettando LetterAltura, un'escursione all'Alpe Fraccia alla scoperta del patrimonio botanico

È in programma per sabato 24 agosto il secondo appuntamento con la rassegna culturale Aspettando LetterAltura, che precede il festival letterario del lago Maggiore. Di tratta, in questo caso, di un’escursione sul territorio, in collaborazione con la libreria Tomi di Carta di Trasquera. L’escursione parte proprio da qui, per raggiungere l’alpe Fraccia.

La partenza è prevista alle 10.30, mentre alle 12.30 il pranzo alla Locanda della Pineta. Alle 14.30, poi, un incontro con l’esperto botanico Roberto Dellavedova dal titolo “Erbari storici e patrimonio botanico oggi”. Alle 16.00 il rientro a piedi verso Trasquera e il ritorno a Verbania.

Roberto Dellavedova è docente per la cattedra di scienze matematiche presso il Centro Provinciale Istruzione degli Adulti (Cpia Novara) della sede del Verbano Cusio Ossola. Ha collaborato con l'Ecomuseo Cusius, è membro della Società di Scienze Naturali del Vco, si interessa di ricerche floristiche da circa 20 anni, studiando in particolar modo la flora del territorio. Autore di pubblicazioni divulgative e articoli scientifici, dal 2013 al 2017 è stato consulente del Giardino Alpinia di Stresa per la gestione della collezione botanica. Attualmente collabora come botanico in Eurac Research (BZ) al progetto "Monitoraggio della Biodiversità in Alto Adige".