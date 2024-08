Torna la Marcialonga Panoramica di Druogno

Dopo il rinvio dovuto al maltempo nel mese di luglio, il momento è finalmente arrivato: domenica 25 agosto va in scena la Marcialonga Panoramica, la tradizionale corsa non competitiva di Druogno.

Il percorso, di 12 chilometri, attraversa tutto il comune vigezzino, passando per le caratteristiche frazioni di Orcesco, Gagnone, Sasseglio, Coimo, Albogno e Sagrogno, con partenza e arrivo nel centro del paese. Si parte alle 10.00 da piazzale della Colonia e, dopo un tempo massimo di percorrenza di quattro ore, si taglia il traguardo in piazza Municipio.

Il costo di iscrizione è di 15 euro, comprensivo di pranzo per tutti gli iscritti e di un kit gara per i primi 100. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi all’ufficio turistico di Druogno, in piazza della Chiesa, contattare il numero 3408682308 o la mail druognoinvallevigezzo@gmail.com.