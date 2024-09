A don Luigi Ciotti il libro sulle forze dell'ordine del Vco

Fuori programma, sabato 31 agosto, per don Luigi Ciotti, ospite d’onore all’intitolazione del piazzale antistante alla casa di riposo di Premosello Chiovenda a Libero Grassi, l’imprenditore siciliano assassinato per essersi rifiutato di pagare il picco. Una cartina della Sicilia con impresso il volto di don Pino Puglisi e una copia del volume “Il Vco e le sue forze dell’ordine”, foto di Antonio Tancredi, testi di Raffaele Fattalini e Andrea Dallapina, è stato donato a don Ciotti. A consegnare il volume, con dedica dell’editore Edoardo Azzoni, è stato Tancredi. Un regalo molto gradito dal fondatore del Gruppo Abele che ha ritrovato, negli scatti, militari dell’arma e funzionari di polizia da lui conosciuti in altre sedi, precedenti e successive al Vco.