Al via le celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica Partigiana dell’Ossola

Da oggi e fino al 4 novembre Domodossola e l'Ossola celebreranno l’Ottantesimo anniversario della Repubblica Partigiana dell’Ossola. Un gruppo di lavoro, costituitosi per l'occasione, ha organizzato un ricco calendario di eventi che sono stati illustrati martedì mattina nella sala polifunzionale Falcioni. Alla conferenza stampa con il sindaco Lucio Pizzi, i componenti del gruppo di lavoro. Al centro del tavolo dei relatori una sedia vuota di fronte a cui era presente un cartello con il nome del compianto preside e storico Pierantonio Ragozza, mentre in sala erano presenti la moglie Maria Grazia Federico e le figlie Ilaria e Benedetta.

Ringraziando il gruppo di lavoro il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi ha detto: “Domodossola e l'Ossola sentono vivo ancora oggi, l'orgoglio di aver rappresentato un anelito di speranza durante la Resistenza e quei valori sono tuttora presenti e fondanti. I 40 giorni di libertà devono essere un faro nella nostra vita di tutti i giorni. Vogliamo ribadire che siamo antifascisti, che Domo è antifascista, che questo territorio è antifascista”.

Sono poi intervenuti ad illustrare nel dettaglio il programma ucio Meazza, coordinatore logistico e moderatore della conferenza, Francesco Caltabiano, coordinatore della parte storica, il presidente di Anpi VCO Franco Chiodi, il presidente del consiglio comunale di Domodossola Marco Bossi, il sindaco Lucio Pizzi, Elena Mastretta in rappresentanza dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nel Novarese e nel VCO “Piero Fornara”, Margherita Zucchi, dell’Associazione Raggruppamento Divisioni Patrioti “Alfredo di Dio”, presso il Museo della Resistenza di Ornavasso, Andrea Pozzetta rappresentante dell’Associazione Casa della Resistenza.





Tra gli eventi in programma, dal 10 settembre al 30 ottobre c’è una mostra diffusa nei luoghi della repubblica partigiana dell’Ossola. “Le strade dell’utopia” attraverso undici pannelli racconta luoghi ed episodi, legati alla vicenda della repubblica partigiana. La mostra si tiene nelle strade di Domodossola. Il 12 settembre sarà inaugurata invece La Via della Costituzione nella frazione di Calice. Il 19 settembre è in programma una giornata di studio, nella sala Falcioni, sulla Repubblica partigiana dell'Ossola per la riforma della scuola. Il 4 ottobre alle 10 alla scuola media statale Floreanini di Domodossola si terrà la cerimonia di consegna del “Premio Repubblica Partigiana dell’Ossola” a Benedetta Tobagi. Il 6 ottobre è prevista la cerimonia ufficiale con relatore Antonella Braga.

Il 17 ottobre alle 20.45, alla Casa della Resistenza di Fondotoce si tiene la presentazione del documentario “La grande estate partigiana. Estate 1944: dalla formazione delle prime bande alle repubbliche partigiane, la storia di un’Italia che sceglie di resistere”. Il film è prodotto da Lutea e dall’associazione DomoMetraggi; saranno presenti il regista Marzio Bartolucci e l’autrice Arianna Giannini. Il 18 e 19 ottobre, sempre alla Casa della Resistenza, si svolge il convegno “Progetto e utopia. Repubbliche partigiane e zone libere nella resistenza italiana”. Il 21 ottobre è prevista l'intitolazione di una sala del municipio a Mario Bonfantini. Venerdì 25 ottobre alle 17.30 la biblioteca Contini di Domodossola verrà presentata una nuova edizione de “Il paese del pane bianco” di Paolo Bologna con testimonianze sull’ospitalità svizzera ai bambini della repubblica dell’Ossola, a cura di Paolo Crosa Lenz. Nella stessa serata la presentazione del libro “Quarante jours de liberté. Histoire de la république d’Ossola” di Jean-Noël Wetterwald e del cortometraggio “I bambini del pane bianco” di Davide Casarotti. Sempre il 25 alle 21 in Collegiata si terrà un concerto con il civico corpo musicale di Domodossola. Il programma completo è consultabile sul sito del comune.