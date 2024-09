Giornate europee del patrimonio: chiese aperte in Ossola e nel novarese

In occasione delle Giornate europee del patrimonio, la diocesi di Novara ha organizzato per sabato 28 settembre un’apertura straordinaria di chiese in Valsesia, Ossola e Novara.

Le giornate si inseriscono nel più ampio progetto di valorizzazione che la consulta per i beni culturali ecclesiastici di Piemonte e Valle d’Aosta propone per il 2024 con il progetto “Città e Cattedrali”, grazie al supporto della Fondazione Crt.

Insieme alla possibilità di visitare le chiese – alcune molto conosciute, altre piccoli tesori da scoprire – l’ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici organizza, a Novara, un concerto per organo e clavicembalo e un laboratorio didattico.

Le chiese saranno visitabili, nella giornata di sabato 28 settembre, dalle 9.00 alle 17.00 (o fino all’inizio della messa vespertina).

A Novara sono coinvolte la cattedrale, la basilica di San Gaudenzio e la chiesa di San Marco. In quest’ultima, verranno anche allestite attività laboratoriali. Per l’Ossola, le chiese parrocchiali di Baceno, Crodo, Croveo, Cravegna, Mozzio e Smeglio. Per la Valsesia, le parrocchiali di Alagna, Campertogno, Mollia, Riva Valdobbia e Scopello.

Il programma prevede un’anteprima novarese con un concerto di organo e clavicembalo, con musica del repertorio barocco, di Massimiliano Toni di “La Terza Prattica”, presso la chiesa di San Marco di Novara, venerdì 27 settembre alle ore 21.00.

Le giornate sono il primo appuntamento del progetto “Attività di comunità e wellness spirituale 2024”: una serie di concerti didattici e incontri laboratoriali dedicato alle categorie “fragili” (anziani, migranti, bambini e portatori di disabilità) che proseguirà a Novara sino al mese di dicembre.

L’iniziativa è ideata dalla consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici di Piemonte e Valle d’Aosta e realizzata a Novara dall’ufficio diocesano in collaborazione con l’associazione “La Terza Prattica”. Coinvolgerà diverse realtà attive nell’ambito sociale e della formazione (tra le altre la comunità di Sant’Egidio, la Casa di Giorno, la scuola di musica Dedalo e alcuni istituti scolastici del territorio). Tema di quest’anno sarà “Tra musica e pittura. La poetica degli affetti nel Barocco novarese”.