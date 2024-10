Venerdì alla Cappuccina i funerali di Giuseppe Maggiolini, il frontaliere domese vittima di un incidente sul lavoro

Si terrà venerdì 11 ottobre alle 14.30, nella chiesa parrocchiale della Cappuccina, il funerale di Giuseppe Maggiolini, il 49enne domese che martedì 8 ottobre ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Il rosario sarà recitato giovedì 10 ottobre alle 18.30, sempre alla Cappuccina. Lascia la moglie Simona e due figli, Giulia e Mario.

Maggiolini, frontaliere, ha perso la vita mentre stava lavorando a Münster, nel canton Vallese, impegnato nei preparativi per gli imminenti lavori di ristrutturazione dei binari della ferrovia Cervino-Gottardo a Münster. È stato investito da un treno diretto a Obergoms. Il Sust (commissione d'inchiesta svizzera sulla sicurezza) ha avviato un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente.