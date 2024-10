Il lupo è pericoloso: il Comitato Salvaguardia Allevatori scrive ai dirigenti scolastici del Vco

“Non è detto che a ogni incontro vi possano essere problemi gravi, ma gli animali predatori sono pericolosi e la loro pericolosità non va sottovalutata, e soprattutto va comunicata alle nuove generazioni”.

Il Comitato Salvaguardia Allevatori del Vco ha trasmesso a tutti i dirigenti scolastici della provincia una lettera per invitarli a vigilare affinché i docenti, nelle loro lezioni in classe, non trasmettano a bambini e ragazzi l'informazione che il lupo e l'orso sono animali docili e che per l'uomo non vi siano pericoli incontrandoli.

“Venuti a conoscenza di alcune errate informazioni trasmesse agli alunni da parte di personale attivo all'interno di alcune scuole, attraverso progetti di visite guidate sul territorio - spiegano dal comitato - riteniamo giusto informare le scuole su alcune circostanze reali affinché possano proporre agli alunni e studenti lezioni veritiere in modo che non vengano trasmesse informazioni false, lasciando da parte il politically correct”.

Nella provincia del Vco infatti, secondo dati ufficiali, vi è la presenza accertata di una decina di branchi di lupi, più altri esemplari solitari, per un numero presunto di settanta animali, più l'orso accertato. Secondo il comitato, però, i mass media, e di conseguenza la popolazione, sarebbero influenzati da una strategia di conservazione messa in atto attraverso l'organismo Lcie a livello europeo ormai da diversi decenni che indicherebbe di attuare una comunicazione a favore del lupo.

Nella missiva ai dirigenti scolastici, il Comitato Salvaguardia Allevatori del Vco indica una lunga serie di link a notizie di testate online che riportano episodi di attacchi da parte dei lupi nei confronti della popolazione, e ricorda che il decreto del ministro dell’ambiente del 19 aprile 1996 elenca le specie potenzialmente pericolose, e tra di esse vi sono il lupo e l'orso.

“Riteniamo che non vada trasmessa alle giovani generazioni una fantomatica non-pericolosità di queste specie - proseguono - va detto come stanno le cose. Una disinformazione in tal senso può infatti anche rivelarsi dannosa, perché può portare a non affrontare eventuali incontri in modo consono ed incorrere quindi maggiormente in rischi. Rischi che aumentano in proporzione all'aumento del numero di questi animali, soprattutto se questi ultimi godono di uno status di protezione, ovvero non vengono cacciati, ed abitano territori abitati dall'uomo. È importante proteggere le nuove generazioni, già inondate dalla tecnologia, soprattutto video giochi, dove si muore e poi 'si rinasce'. Qui stiamo parlando di realtà vera e va raccontata per quello che è. I lupi egli orsi possono costituire un pericolo vero”.