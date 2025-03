Prima Categoria: Piedimulera pronto a far festa

È solo la quartultima giornata di campionato, ma per il Piedimulera potrebbe già essere la domenica della festa. I ragazzi di Poma ospitano la Virtus Villadossola in un derby ossolano che promette scintille, e con una combinazione di risultati opportuna (i gialloblù dovrebbero guadagnare almeno un punto su Bagnella e Gravellona San Pietro), potrebbero già festeggiare il ritorno in Promozione. I padroni di casa hanno disputato un girone di ritorno praticamente perfetto, mentre i virtussini, reduci dal pareggio con il Bagnella, hanno fin qui sempre mostrato difficoltà negli scontri diretti. La formazione di mister Giampaolo cercherà però di fare punti, per blindare e migliorare il piazzamento playoff. L'andata terminò con un pareggio per 2-2.

Sfida interessante anche tra Fondotoce e Bagnella, due squadre con ambizioni differenti. Gli arancioneri di mister Izzillo vogliono ricominciare a correre dopo un periodo così così (4 pareggi nelle ultime 5 partite), culminato con il pari a reti bianche a Villadossola. Dall’altra parte, i neroverdi cercano disperatamente punti salvezza, e devono riscattarsi dopo la netta sconfitta per 3-0 contro la Cannobiese. La gara d'andata finì 2-1 per il Bagnella.

Il Gravellona San Pietro, secondo a nove punti dalla vetta, ospita il Sizzano con l'obiettivo di riscattarsi dopo il passo falso di Vogogna. Gli arancioneri dovranno evitare cali di concentrazione per mantenere la loro posizione in classifica, anche se ormai la corsa al primo posto si può dire conclusa. All'andata vittoria per 1-0 dei novaresi.

Al “Brocca” di Cannobio, la squadra biancorossa sfiderà il Vogogna in una gara molto importante per entrambe. I lacuali si giocano le ultime chances per raggiungere i playoff, mentre i ragazzi di Castelnuovo, reduci dalla vittoria contro Gravellona San Pietro di domenica scorsa e dal pareggio nel recupero di Quarona mercoledì sera, vogliono dare continuità ai propri risultati per allontanarsi dalla zona calda della classifica. L'andata si concluse con la vittoria per 1-0 del Vogogna.

L'Agrano, reduce dal successo contro la Serravallese, ospita il Carpignano. I granata di mister Lopardo, grazie al filotto di quattro vittorie consecutive, hanno messo una seria ipoteca sulla permanenza in categoria: serve un ultimo sforzo per conquistare gli ultimi punti necessari. Il Carpignano ha vissuto una stagione deludente, viene da quattro sconfitte consecutive e non ha sostanzialmente più nulla da chiedere al campionato. All'andata finì 4-0 per i sesiani.

Infine, la Varzese farà visita alla Quaronese in una sfida tra squadre che cercano punti per la tranquillità. I granata di mister Chiaravallotti vengono dal successo per 3-1 sul Romagnano, i vercellesi in settimana hanno pareggiato con il Vogogna nel recupero. L'andata si concluse con una vittoria per 2-0 della Varzese.

Le partite in programma:

Fondotoce - Bagnella; Cannobiese - Vogogna; Agrano - Carpignano; Momo - Serravallese; Gravellona San Pietro - Sizzano; Romagnano - Valduggia; Quaronese - Varzese; Piedimulera - Virtus Villadossola