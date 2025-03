Prima Categoria, un pareggio per il Vogogna nel recupero a Quarona

Il Vogogna torna dalla difficile trasferta di Quarona con un pareggio. Si trattava del recupero della gara rinviata per impraticabilità del campo domenica 16 marzo, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Prima Categoria.

L’incontro si è disputato ieri sera, e ha visto gli uomini di Castelnuovo andare in vantaggio a otto minuti dalla fine con Hocine, quando i padroni di casa erano già in dieci per un’espulsione a metà ripresa. Pochi minuti dopo però la beffa: rigore per la Quaronese, trasformato proprio al novantesimo, e vittoria che sfuma. In pieno recupero restano in dieci anche gli ossolani, per il rosso a Pettinaroli.

Con questo pareggio il Vogogna sale a quota 27 punti, a un punto dal Romagnano e a due punti da Varzese e Sizzano. A quattro giornate dal termine, i verdi ossolani sono in piena corsa per la salvezza diretta, e hanno un vantaggio di sette punti sulla Serravallese penultima. Domenica ci sarà un’altra partita importante, la difficile trasferta al “Brocca” contro la Cannobiese: sarà un impegno molto duro per i ragazzi del presidente Casile, che vogliono però sfruttare il loro buon momento di forma.

Sempre mercoledì sera, si è giocato anche il recupero del campionato di Promozione tra Gattinara e Montanaro, terminato con il successo per 1-0 degli ospiti torinesi.