Promozione, la Juve Domo ospita l’Arona per continuare a sognare

La quartultima giornata del campionato di Promozione si preannuncia intensa, con sfide cruciali per la corsa alla vetta e per la lotta salvezza.

La Juve Domo, attualmente quarta ma a soli tre punti dalla vetta, affronterà l’Arona in una sfida importante per tenere in vita le proprie ambizioni di vittoria. I granata arrivano dal successo fondamentale contro l’Ivrea, che ha permesso loro di accorciare sulle prime, e non vogliono fermarsi qui. La squadra di mister Nino ha mostrato grande solidità nelle ultime giornate, conquistando tre vittorie nelle ultime quattro partite. All'andata, i domesi si imposero per 2-0 ad Arona.

Omegna e Fulgor Chiavazzese si sfideranno in una partita delicata per entrambe: gli ospiti inseguono il sogno Eccellenza, gli uomini di Piemontesi sono ultimi insieme all’Ornavassese e hanno ormai l’acqua alla gola. L'ultima uscita contro gli Orizzonti Canavese ha mostrato una squadra viva, ma i rossoneri non vincono dallo scorso dicembre: servirà l’impresa per fermare una delle squadre più in forma del campionato. Nel match di andata, i nigoglini uscirono sconfitti dal “Liberazione” con un netto 3-0.

Il Feriolo, ormai quasi rassegnato a giocarsi la salvezza negli spareggi, affronterà la difficile trasferta sul campo della capolista Città di Cossato. I gialloblù, dopo la netta sconfitta contro il Ce.Ver.Sa.Ma. Biella nell'ultimo turno, possono ormai pensare solo a migliorare il piazzamento nella griglia dei playout. Va detto però che la capolista viene da un periodo nerissimo, con un solo punto nelle ultime tre partite: ora i lanieri non possono più sbagliare. L'andata terminò con un pareggio per 1-1.

L’Ornavassese, fanalino di coda a pari punti con l’Omegna, sarà impegnata nella sfida salvezza contro la Union Novara. Gli uomini di Fusè hanno bisogno di un risultato positivo per sperare di disputare la post-season, e l’avversario di giornata ultimamente sembra avere il fiato corto: due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. All'andata, gli ossolani vennero battuti 2-0 in casa.

Le partite in programma:

Fulgor Chiavazzese RV - Omegna; Juventus Domo - Arona; Gattinara - Cameri; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Dufour Varallo; Città Di Cossato - Feriolo; Orizzonti Canavese - Ivrea; Virtus Vercelli - Montanaro; Union Novara - Ornavassese