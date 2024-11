Dopo il Gravellona è il Bagnella di Rampi la lieta sopresa in Prima Categoria

Parla cusiano il campionato di prima Categoria, giunto alla VII giornata. In testa il Gravellona con 19 punti, dietro il Bagnella con 14 e con la miglior difesa del torneo: solo 6 reti incassate. Sulla panchina Cesare Rampi, giocatore dei piedi fini che aveva lasciato un bel ricordo anche in Ossola, casa Virtus Villa.

‘’Avevo chiesto una squadra per arrivare almeno ai play off – dice Rampi – e la società mi ha accontentato, prendendomi dei giocatori importanti. Inoltre stiamo trattando un altro buon giocatore da inserire come Fabio Cabrini. La rosa c’è ed è competitiva. Oggi siamo secondo e le aspettative sono importanti’’.

La squadra si allena a Nonio e gioca a Bagnella, su un campo che certo penalizza una formazione molto tecnica. La squadra ha fatto 9 punti fuori e 5 in casa, dove ha perso la sola partita nelle prime sette.

‘’Non a caso abbiamo fatto più punti fuori casa perché sul nostro campo facciamo fatica – ammette - . Fuori invece, trovando bei campi, riusciamo a giocare palle e fare risultato. Per il resto puntiamo in alto, confermando un po’ di giocatori dell’anno scorso e rinforzandoci. Ovvio che con una quadra così, composta da giocatori che hanno fatto anche eccellenza e promozione, bisogna gestire bene lo spogliatoio’’.

Domenica 3 novembre, alla ripresa del campionato dopo lo stop per il maltempo, il Bagnella giocherà in casa del Valduggia, penultimo con 6 punti a pari di Varzese e Romagnano.