Ornavasso, iniziati i lavori per un centro per giovani non autosufficienti

Il comune di Ornavasso ha dato avvio ai lavori di ristrutturazione del piano terra di un immobile che è stato donato al comune stesso da una provata cittadina, la signora Anna Maria Cristuib Ronchi. L’edificio sarà destinato ad un progetto importante: l’accoglienza di giovani non autosufficienti che non possono avvalersi dell’assistenza dei propri genitori o di altri parenti.

I lavori sono finanziati tramite i fondi del Pnrr per 620mila euro, insieme ad altri 250mila euro per l’iniziale gestione triennale del Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, che poi la continuerà a spese proprie. Infine, circa 50mila euro per gli arredi saranno investiti dalla Fondazione Cariplo, dalla Fondazione Comunitaria del Vco e dal comune di Ornavasso, che contribuirà con circa 14mila euro.