Prima Categoria: cadono Gravellona San Pietro e Bagnella, il gruppo si ricompatta

La capolista Gravellona San Pietro cade ancora, stavolta la sconfitta dai ragazzi di Agostini è pesante anche nelle proporzioni: la Cannobiese si impone infatti con un secco 4-0, con due reti per tempo, e si riporta a sua volta a soli quattro punti dal vertice. Le reti sono state siglate da Chiarello (doppietta), Ingignoli e Guntri.

Non approfitta della battuta di arresto gravellonese il Bagnella, che esce sconfitto per 1-0 dalla trasferta a Carpignano, formazione di indubbio spessore che contro gli arancioneri ha saputo farsi rispettare.

Vittoria sul filo di lana per la Virtus Villa sul Fondotoce, dopo una partita nervosa con molte recriminazioni arbitrali. I biancoazzurri la spuntano nel recupero, grazie a un gol del giovane Espa, che regala tre punti fondamentali alla squadra del presidente Bruno. Non hanno demeritato i neroverdi di Sena, che però escono senza punti dal “Poscio”.

Vittoria sudata anche per il Piedimulera, che era impegnato sul campo della Serravallese. La partita è stata una girandola di emozioni, con i ragazzi di Poma subito sotto dopo due minuti, ma capaci di ribaltare il risultato con Lavelli ed Elca, per poi subire il pareggio dei sesiani e segnare ancora con Elca il 2-3 che chiude il primo tempo. Al quarto d’ora della ripresa la tripletta di uno scatenato Elca sembra chiudere i conti, ma i padroni di casa alla mezzora segnano il 3-4 e spingono fino alla fine alla ricerca del pareggio, che però non arriva: vittoria preziosa degli ossolani, che vanno a meno uno dal Gravellona.

Così mister Marco Poma: “Partita emozionante, noi forse siamo partiti con un po’ di sufficienza, dopo il gol subìto ci siamo svegliati e abbiamo creato le nostre occasioni. La Serravallese è una buona squadra, noi sul 4-2 avremmo potuto concretizzare un paio di opportunità che avrebbero chiuso la partita, invece abbiamo preso il terzo gol e da lì ci è toccato soffrire un po’, comunque è andata bene. Dobbiamo ancora registrare qualcosina a livello di squadra, perché tre gol subiti sono troppi: ma non è un discorso solo di difesa, si attacca e si difende in undici. Elca è il nostro valore aggiunto, il leader dell’attacco, e si vede anche da come si allena seriamente, in questa categoria fa la differenza. Ora la classifica è corta e ci sono 5-6 squadre che possono vincere, il Gravellona secondo me rimane ancora la nostra principale antagonista, nonostante le due sconfitte. Ricordiamoci però che noi sul campo abbiamo conquistato 19 punti come loro, poi per un problema burocratico il pareggio con la Quaronese è diventato una sconfitta... Adesso abbiamo due partite toste contro Carpignano e Virtus Villa, dobbiamo prepararle al meglio e dare il massimo”.

Colpo grosso della Varzese, che stende con merito il quotato Momo. Partita fortemente indirizzata nel primo tempo dalla rete di Antongioli e dall’espulsione del giocatore ospite Repossini nel recupero. Nella ripresa Daoro e Samuele Ricchi arrotondano il risultato, ai novaresi resta solo la rete della bandiera, che fissa il risultato finale sul 3-1.

Non arrivano invece punti salvezza per il Vogogna, sempre più ultimo, battuto dalla Quaronese al “Bonomini”. I vercellesi vanno subito avanti su rigore, ma i verdi di Castelnuovo pareggiano dieci minuti dopo, sempre su rigore, con Margaroli. Ospiti ancora avanti a fine primo tempo, ma ancora Margaroli a inizio ripresa riacciuffa il pari. Neanche il tempo di gioire, che la Quaronese si porta sul 2-3, che sarà poi il risultato finale, nonostante un’espulsione nelle fila degli ospiti e l’assalto degli ossolani.

Successo autorevole per l’Agrano, che espugna il campo del Valduggia con un sonoro 4-1. I granata di Lopardo segnano con Gherardini, Ardizzoia, Piana e Perini, e si allontanano dal fondo della classifica.

I risultati:

Vogogna - Quaronese 2 - 3; Cannobiese - Gravellona San Pietro 4 - 0; Carpignano - Bagnella 1 - 0; Serravallese - Piedimulera 3 - 4; Sizzano - Romagnano 1 - 3; Valduggia - Agrano 1 - 4; Varzese - Momo 3 - 1; Virtus Villadossola - Fondotoce 1 - 0

Classifica:

Gravellona San Pietro 19 - Piedimulera, Virtus Villa 18 - Bagnella 17 - Cannobiese, Momo 15 - Quaronese 14 - Carpignano, Romagnano 12 - Serravallese, Agrano, Fondotoce 11 - Sizzano, Varzese 10 - Valduggia 6 - Vogogna 4