La bandiera dei 70 anni del Soccorso Alpino arriva in Nepal

Su iniziativa della Delegazione Valdossola, e a nome della scuola nazionale medica del Soccorso Alpino (Snamed) – di cui fanno parte Natalia Sibilia e Luca Tondat – e di tutto il Soccorso Alpino nazionale, la bandiera del settantesimo anniversario è stata portata in uno degli avamposti italiani più remoti del pianeta. La bandiera, che ricorda i 70 anni del Soccorso Alpino (per i quali sono state organizzate numerose iniziative), è stata posta ai 5000 metri della piramide di ricerca scientifica EV-K2-CNR nella valle del Khumbu in Nepal, dove per altro non esiste soccorso alpino organizzato.

La bandiera è stata consegnata a Giampietro Verza, guida alpina e responsabile tecnico del laboratorio piramide.