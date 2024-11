Auto contro un cervo sul rettilineo tra Domo e Villa

Incidente intorno alle 20.15 di giovedì sera sul rettilineo che collega Villadossola a Domo. Un'uato ha travolto un cervo che all'improvviso ha attraversato la strada poco prima della rotonda dell'uscita della superstrada. L'auto è poi andata a sbattere contro un'altra macchina. Per il cervo, un grosso esemplare, non c'è stato nulla da fare. Non si sono registrati feriti.