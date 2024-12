Domo trionfa contro Ciriè: vittoria da batticuore al Palaraccagni

Si parte nel primo set con Boschi in regia opposto a Borgnis, Centrali Maiello A. e Sirocchi, schiacciatori Livera e De Grandis, libero Mancuso. Domo parte bene fin dal primo punto e tiene il vantaggio fino al 25 a 22; gli ospiti sembrano un po’ spaesati e non riescono ad esprimere la loro migliore pallavolo. La “musica” però cambia dal secondo set: è nuovamente Domodossola a partire meglio portandosi avanti di uno/due break. I torinesi però alzano il livello e iniziano a difendere tantissimo ed aumentano anche la qualità al servizio. A metà set entrano per il doppio-cambio Pennati e Saclusa, poi De Vito per dare manforte in ricezione. Sul finale Cirié si porta avanti e ha a disposizione due set ball. Come si diceva prima però i cambi in casa Domo sono stati determinati ed infatti è Pennati a trascinare i suoi con 6 pesantissimi punti nel momento decisivo. Domo chiude anche il secondo 28 a 26. Nel terzo set un evidente calo dei domesi, sommato ad un ottimo livello di gioco di Cirié segnano un solco fin dall’inizio e PVL prende il largo. Questa volta a nulla valgono i cambi di coach Nardi e Cirié riapre il match portandosi sul 2 a 1. Il quarto set è ancora apertissimo; le due squadre si fronteggiano punto a punto. Cirié non fa’ cadere più una palla e Domo, pur rimanendo sempre avanti, è in difficoltà. Questa volta entrano Iaria e poi capitan Piroia. Il parziale prosegue con scambi lunghissimi ed emozionanti. Sono tre attacchi di Iaria dal centro in tre azioni determinanti a dare il giusto sprint ai padroni di casa. Domo chiude 26 a 24 grazie ad un’ottima azione difensiva, segnale inequivocabile di crescita della squadra.