Ornavasso, si concluderanno entro il 2025 i lavori per la nuova mensa scolastica

I lavori per la nuova mensa delle scuole elementari e medie di Ornavasso sono a buon punto e dovrebbero terminare con l’anno nuovo. È quanto afferma il sindaco Filippo Cigala Fulgosi, che vede tra i primi obiettivi del 2025 il completamento della struttura.

Il cantiere è partito all’inizio del 2024 ed è finanziato tramite fondi Pnrr per un totale di 630mila euro. A questi, il comune di Ornavasso ha aggiunto altri 150mila euro per il completamento della parte esterna della mensa e per il parco giochi.

Si tratta di un progetto importante per il comune, che va a completare il restyling delle scuole iniziato con il rifacimento del cappotto e con l’efficientamento energetico della struttura. Con la nuova mensa, saranno anche ridestinati i laboratori per le attività didattiche negli spazi che attualmente vengono utilizzati come mensa.