Ornavasso tiene vive le tradizioni walser con un corso di Shibal

Il comune di Ornavasso, in collaborazione con l’oratorio don Ottorino, organizza un corso di Shibal: si tratta di un gioco di carte, un’antica tradizione walser che piano piano rischia di perdersi. Per mantenere viva la tradizione, il comune ha dunque dato il via ad un corso speciale, tenuto da due esperti del gioco walser, Claudio Fumaneri e Walter Cantamessi.

Le lezioni, tre in totale, si terranno il 22 e il 29 gennaio e il 5 febbraio alle 20.45 presso l’oratorio.

Il corso è gratuito e aperto a tutti: visto l’interesse che l’iniziativa sta suscitando nel pubblico, è consigliabile la prenotazione al numero 349 3193809, indicando il proprio nominativo.