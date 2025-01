"Una casa per tutti": a buon punto i lavori per gli appartamenti nell'ex sede parrocchiale

Proseguono senza sosta i lavori per il progetto “Una casa per tutti”, promosso dalla parrocchia di Domodossola per la realizzazione di sei mini appartamenti da destinare a persone in situazione di disagio abitativo. Un intervento importante, che porterà alla totale ristrutturazione dell’ex casa parrocchiale in via Pellanda.

“I lavori – spiega il parroco di Domodossola don Vincenzo Barone – sono a buon punto. Pochi giorni fa è stata tolta l’impalcatura che dava su via Pellanda. Mancano soltanto alcuni lavori per completare gli interni, in particolare l’impianto di riscaldamento e quello elettrico”.

L’inaugurazione della struttura, che è stata finanziata grazie a donazioni e al contributo della Fondazione Comunitaria del Vco, sembra dunque vicina. “Se tutto va bene – anticipa don Vincenzo – dovremmo inaugurare gli appartamenti intorno al periodo di Pasqua”.