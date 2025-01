Volley: Domo soffre ma conquista la vittoria al tie-break contro Borgofranco

Domenica 12 gennaio al Palaraccagni è andata in scena la gara valida per la 12esima giornata di campionato di Serie D. I domesi di Nardin erano opposti al fanalino di coda Borgofranco con l'obiettivo di tornare immediatamente a fare punti dopo le due sconfitte di dicembre per poter sperare di guadagnare posizioni in classifica visti gli scontri diretti tra le dirette concorrenti.

Alla fine di un match lunghissimo, la vittoria è arrivata, ma Domo ha dovuto sudare le cosiddette 7 camice per stappare il successo alla combattiva squadra di Ivrea che si è arresa solo al tie-break (17 a 15 il punteggio finale). A livello di risultato quindi sicuramente si può vedere il bicchiere mezzo pieno anche perché ad un certo punto le cose si stavano parecchio complicando, ma d'altra parte la prestazione non si può ritenere soddisfacente se non per brevi tratti. Le "attenuanti" del caso ci sono comunque tutte (pochi allenamenti alle spalle, stanchezza fisica, formazione giovane e rimaneggiata rispetto quella "base"), ma questo non può nascondere il fatto che alla squadra ossolana manca un po' di serenità e tranquillità nell'affrontare le gare e alcune situazioni di gioco. Eppure molte cose positive anche domenica si sono viste; in primis non si può non considerare che Domo per quasi tutto il match ha giocato con una rosa dalla media età giovanissima (21 anni) con Boschi in regia, opposto al rientrante (dopo l'infortunio) Vsevolod, schiacciatori De Grandis e Pennati, centrali Sirocchi e Maiello A., libero Mancuso.

Una rosa quindi di grande prospettiva, ma che inevitabilmente deve ancora trovare amalgama e fluidità di gioco. La seconda nota positiva è appunto il rientro del giocatore ucraino classe 2007 che ieri, quando è stato chiamato in causa, si è fatto trovare pronto. Poi positivo anche l'ingresso di Pennati nel ruolo di schiacciatore con buone percentuali in ricezione e in attacco in un ruolo che l'atleta varzese sta allenando solo da qualche mese. Infine anche la prestazione dei giovani centrali che stanno dimostrando di avere delle doti in attacco da fare invidia a molti atleti anche di categorie superiori. Al di là di queste note positive però poi ci sono alcuni aspetti su cui bisogna riflettere: il numero di errori in in tutti i fondamentali rimane troppo alto; c'è un'eccessiva discontinuità e troppo alti e bassi che una squadra che punta alle primissime posizioni in classifica non può permettersi.

C'è poca serenità e alla prima difficoltà la squadra sembra non avere soluzioni. Su questi aspetti è inevitabile dover lavorare molto e soprattutto capire le motivazioni. Per quanto riguarda l'analisi del match, c'è poco da dire: primo set vinto a fatica 26 a 24 ai vantaggi. Secondo set vinto in scioltezza 25 a 12. Terzo set partito molto bene, ma poi perso ai vantaggi 23 a 25. Quarto set da dimenticare con Domo che fin dai primi punti sembra perso e non riesce a mai ad opporsi agli avversari (12 a 25). Tie-break vinto di misura 17 a 15. Sabato prossimo si va a Biella contro un'altra squadra che in classifica ha pochi punti. Come ha dimostrato la gara di ieri però, non bisogna dare nulla per scontato.