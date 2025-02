Prima Categoria, turno favorevole per il terzetto di testa?

Il campionato di Prima Categoria entra sempre più nel vivo, la ventiduesima giornata propone sfide importanti sia in vetta che in zona salvezza. Tra le partite più attese c’è il match tra la Varzese e il Bagnella, mentre il Piedimulera farà visita al Sizzano. In fondo alla classifica, il Vogogna ospita l’Agrano per uno scontro diretto che potrebbe rivelarsi decisivo per la corsa alla salvezza.

Il Piedimulera capolista viene da una vittoria netta contro il Vogogna, che conferma l’ottimo momento dei gialloblù, con sette vittorie nelle ultime otto gare. La sfida contro il Sizzano, squadra altalenante ma capace di exploit importanti, sarà un test da non sottovalutare per gli uomini di Poma. All’andata il Piedimulera si impose per 2-1.

Il Bagnella, secondo in classifica, è reduce da un successo convincente contro il Sizzano e da cinque vittorie consecutive. La sfida contro la Varzese sul campo di Cosasca, però, non sarà semplice: i granata sono in crescita, hanno raccolto dieci punti nelle ultime cinque gare, e vogliono allontanarsi definitivamente dalle zone basse della classifica: servirà una prestazione di carattere per gli uomini di Izzillo per continuare a inseguire la vetta. All’andata il Bagnella vinse per 2-0.

Il Gravellona San Pietro affronta il Romagnano con l’obiettivo di restare in scia alle prime due. Gli arancioneri la scorsa settimana hanno espugnato il difficile campo di Momo, e vogliono ora sfruttare il turno casalingo. Il Romagnano è però una squadra imprevedibile, e viene da un buon pareggio contro la Quaronese. Nella gara d’andata i tocensi ebbero la meglio per 3-2.

La Virtus Villa fa visita al fanalino di coda Valduggia. I biancoazzurri vengono da un pareggio senza reti con la Varzese e devono ritrovare brillantezza in fase offensiva. Il Valduggia è reduce dalla sconfitta contro il Carpignano, ma in precedenza aveva ottenuto due successi consecutivi che lo hanno rilanciato nella corsa salvezza. All’andata vittoria ossolana col punteggio di 3-1.

La Cannobiese sfida il Momo in una gara che si preannuncia interessante, e anche importante in chiave playoff. I lacuali in casa hanno un rendimento ottimo, i novaresi hanno raccolto un solo punto nelle ultime tre uscite, mettendo a rischio il piazzamento per la post-season. La partita di andata vide il Momo vincere nettamente per 4-1.

Sfida delicata anche per il Fondotoce, che fa visita alla Quaronese. I neroverdi sono reduci da quattro punti nelle ultime due gare, ma hanno ancora bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa. La Quaronese, invece, cerca punti per consolidare la sua posizione a metà classifica. All’andata finì 0-0.

Al “Bonomini”, il Vogogna ospita l’Agrano in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. I verdi ossolani stanno vivendo un periodo complicato, con tre sconfitte consecutive, e devono assolutamente cercare punti salvezza. L’Agrano domenica scorsa ha ritrovato la vittoria contro la Cannobiese dopo un periodo nero, e spera di ripetere il successo dell’andata, quando si impose per 2-1.

Le partite in programma:

Vogogna - Agrano; Varzese - Bagnella; Serravallese - Carpignano; Quaronese - Fondotoce; Cannobiese - Momo; Sizzano - Piedimulera; Gravellona San Pietro - Romagnano; Valduggia - Virtus Villadossola