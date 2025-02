A Rumianca un pomeriggio di festa per il Carnevale

Il Comitato Carnevale e il Circolo Arci di Rumianca organizzano, per martedì 4 marzo, la festa di Carnevale del quartiere. Il programma si apre alle 15.00 con il ritrovo dei bambini in maschera e la partenza della sfilata per le vie del paese; oltre ai costumi, i partecipanti possono portare trombette, campanacci e fischietti per animare la festa.

A seguire, l’arrivo al circolo per una merenda offerta a tutti i bambini e, dalle 16.00 alle 19.30, la distribuzione di polenta, salamini, cotechino, mortadella e gorgonzola. Dalle 20.30 la festa continua con Miky.