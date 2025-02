Uomo colto da malore sopra Cosasca, interviene l'elicottero del 118 FOTO

Intervento dell'eliambulanza del 118 nella tarda mattinata di domenica. I sanitari sono intervenuti sulle alture di Cosasca per soccorrere un uomo colto da malore.

L'elicottero, non torvando un posto utile per l'atterraggio a causa della fitta vegetazione, ha scaricato i sanitari, che una volta preso in carico il paziente, lo hanno verricellato prima di trasferirlo in ospedale.