Tutto pronto per il Carnevale Premosellese

Grande festa per il carnevale organizzato dalla Pro Loco sabato 1 marzo e domenica 2 marzo i festeggiamenti si terranno nella palestra comunale.

Il programma prevede il 1 marzo un apericena su prenotazione. Il costo per adulti è di 15 euro per bambini fino a 12 anni 10 euro. Alle 22 si svolgerà il ballo in maschera con dj Garro e Mella entrata libera sarà premiata la maschera più spiritosa..





Domenica 2 marzo alle 12.15 pranzo con polenta, salamini, spezzatino, tapelucco e gorgonzola. Dalle 11.45 alle 12.15 sarà aperto anche il servizio da asporto del pranzo.

Alle 14.30 animazione.





Ecco i numeri utili per le prenotazioni da effettuarsi tramite whatsapp o chiamata per apericena Ivan 389-8946583, prenotazione tavoli Rossella 3397101205, prenotazione peri il servizio asporto Sara 335- 7056107.