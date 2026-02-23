Csi Domodossola in crescita alla Coppa Los Angeles: migliorano i tempi in vista dei nazionali

Il Csi Domodossola è sceso in vasca domenica in occasione della quarta tappa del circuito Coppa Los Angeles Fin Lombardia, appuntamento utile per testare il percorso di preparazione in vista dei principali obiettivi stagionali.

Se dal punto di vista dei piazzamenti non sono arrivate medaglie, i riscontri cronometrici ufficiali emersi al termine della manifestazione raccontano tuttavia di una squadra in costante crescita. Diversi atleti del sodalizio ossolano hanno infatti migliorato i propri tempi personali, avvicinando gli standard richiesti per la qualificazione ai campionati nazionali Csi.

Tra le prestazioni più significative si segnalano quelle di Gloria Albert, Emma Dotti Sante ed Eva Marinello, autrici di progressi rilevanti nelle rispettive prove, a conferma del buon lavoro svolto nel corso delle ultime settimane di allenamento.

Indicazioni incoraggianti anche per lo staff tecnico guidato dall’allenatore Marco Barini, che ha accompagnato il gruppo in gara e sta seguendo una programmazione mirata proprio all’appuntamento tricolore. I miglioramenti registrati in vasca sembrano infatti confermare l’efficacia del percorso di preparazione intrapreso in vista dei campionati nazionali Csi, in programma a Lignano Sabbiadoro dal 3 al 6 giugno.

Un risultato che testimonia anche l’importanza del sostegno garantito dallo sponsor Reef, partner del Csi Domodossola nel percorso di preparazione e crescita che sta accompagnando gli atleti verso i campionati nazionali.

La tappa lombarda ha così rappresentato un passaggio importante nel processo di avvicinamento alla rassegna nazionale, offrendo riscontri positivi sullo stato di forma degli atleti e lasciando intravedere ulteriori margini di miglioramento in vista dei prossimi impegni in calendario.