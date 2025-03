Promozione: Juve Domo travolgente, crolla l’Omegna FOTO

Nella giornata del big-match tra la capolista Cossato e l’Ivrea secondo in classifica, vinto nettamente dagli arancioni eporediesi che riaprono così il campionato, la Juve Domo sfodera una prestazione impeccabile e rifila un netto 4-0 all’Omegna. I granata partono subito forte e sbloccano il match con Cerutti al 9’. Il dominio dei ragazzi di mister Nino continua con Aglio, che raddoppia al 19’. La ripresa segue lo stesso copione, con Cerutti che firma la doppietta al 52’ e Di Domenico che chiude i conti nel recupero. Giornata da dimenticare per i rossoneri, mai veramente in partita e ora scivolati all’ultimo posto in classifica: per l’Omegna il momento è drammatico.

Il tecnico Michael Nino, oggi squalificato, commenta così la vittoria: “Una buona partita, vinta con punteggio rotondo. I ragazzi hanno fatto tutto quello che avevo chiesto loro, l’abbiamo subito indirizzata a nostro favore, senza mai correre grossi pericoli. Adesso ci sarà da preparare bene la partita di domenica prossima, andiamo a giocare contro la squadra più in forma del momento, l’Ivrea che oggi ha dominato a Cossato: anche noi arriviamo bene a questa partita, che sarà molto importante se non decisiva, quindi sono fiducioso”.

Sorride invece l’Ornavassese, che cancella finalmente lo zero alla voce punti in trasferta, imponendosi per 1-0 sul campo dell’Orizzonti Canavese. Il gol decisivo arriva dal dischetto al 31’, con Modesti che trasforma il rigore con grande freddezza. Gli uomini di Fusè conquistano così tre punti fondamentali, abbandonando l’ultima posizione e rilanciano le proprie speranze di salvezza.

Domenica amara per il Feriolo, sconfitto per 2-1 sul campo della Virtus Vercelli. I gialloblù lottano e passano per primi in vantaggio nel primo tempo con Marku al 39’, ma la Virtus trova subito la rete del pareggio, chiudendo in parità la prima frazione. A inizio ripresa arriva subito il gol del sorpasso vercellese, che resisterà fino alla fine. Questo risultato interrompe la striscia di tre vittorie consecutive dei ragazzi di Porcu, e lascia i lacuali fermi al tredicesimo posto, con la salvezza diretta ancora tutta da conquistare.

Risultati:

Juventus Domo - Omegna 4 - 0; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Arona 2 - 1; Cameri - Dufour Varallo 1 - 1; Virtus Vercelli - Feriolo 2 - 1; Città Di Cossato - Ivrea 1 - 4; Gattinara - Montanaro Rinviata; Orizzonti Canavese - Ornavassese 0 - 1; Fulgor Chiavazzese RV - Union Novara 3 - 1

Classifica:

Città Di Cossato 56 - Ivrea 54 - Fulgor Chiavazzese RV 51 - Juventus Domo 50 - Gattinara 42 - Arona 41 - Virtus Vercelli 37 - Orizzonti Canavese 31 - Montanaro 31 - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 29 - Dufour Varallo 27 - Union Novara 25 - Feriolo 23 - Cameri 22 - Ornavassese 18 - Omegna 17